Masciulli: "La Provincia ostaggio delle pressioni di alcune eminenze grigie"

Eminenze grigie che hanno interesse in diverse destinazioni e tempestiche dei soldi per le strade del Vastese e che esercitano pressioni molto forti sul presidente Mario Pupillo. L'accusa è arrivata nella conferenza stampa dei sindaci di qualche giorno fa direttamente dal primo cittadino di Palmoli, Giuseppe Masciulli.

I cambi di posizione del presidente della Provincia di Chieti e i tentativi di portare una parte dei 9 milioni di euro su strade dell'Alto Sangro insospettisce e non poco i rappresentanti del territorio vastese.

L'ipotesi è che si voglia ricorrere ai proverbiali asfalti elettorali in vista del ritorno alle urne per scegliere il successore di Luciano D'Alfonso (che nonostante l'attuale piede in due scarpe, prima o poi dovrà abbandonare il ruolo di governatore) e magari di un cambio di casacca.

"Ho l'impressione che il presidente stia ricevendo pressioni molto forti sull'utilizzo di questi fondi da parte di consiglieri provinciali che hanno interesse a una diversa gestione per fini politici. Non dimentichiamo che ci sono le Regionali e far i lavori in un posto o nell'altro potrebbe tornare utile. Tuttò ciò però non è nell'interesse del territorio", ha concluso Masciulli.