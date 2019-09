Festival del Carciofo di Cupello: "È stato un successo oltre le aspettative"

"Il Festival del Carciofo di Cupello 2018 è stato un successo oltre le aspettative". C'è soddisfazione nelle parole dell'amministrazione comunale guidata da Manuele Marcovecchio al termine della "quattro giorni di gastronomia, musica e cultura, che ha animato la nostra cittadina. Numeri alla mano, possiamo consacrare Il Festival Del Carciofo di Cupello l’evento della stagione primaverile di punta per il territorio".

L'organizzazione snocciola poi i numeri del Festival. "Circa 8.000 i provenienti da ogni dove, tra di loro, circa 5.000 hanno degustato il prodotto presso gli stand gastronomici e circa 2.000, invece, presso i ristoranti locali. Oltre 250 i volontari coinvolti nella gestione dell’evento e circa 12.000 i carciofi consumati all’interno dello stand.

Al di là dei dati, tuttavia, siamo consapevoli che dietro ai numeri ci sono le persone, le stesse che hanno contribuito affinché le aspettative venissero superate; dietro ai numeri, c’è il senso di appartenenza a Cupello".

Per questo gli amministratori, che non hanno fatto mancare il loro supporto nell'organizzazione e gestione del Festival, esprimono il "grazie a quanti hanno collaborato per l’organizzazione dell’evento. In primis il Comitato Festival del Carciofo 2018, la Pro Loco, la Protezione Civile e la Cooperativa San Rocco. Un grazie anche ai bravissimi cuochi, alle associazioni musicali e canore che hanno animato il Festival, agli sponsor, all’associazione 3.1, alla locale stazione dei Carabinieri, alla Croce Rossa e a tutto il personale del Comune di Cupello. Grazie, infine, ai Cupellesi, unici e veri protagonisti di un successo da record".