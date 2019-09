"Cupello rock and blues", un Primo Maggio a tempo di musica

Sei band sul palco e tanta gente in piazza Garibaldi per l'edizione 2018 di Cupello rock and blues, storica manifestazione nata negli anni Novanta da un'idea di Umberto Boschetti e riproposta in questi ultimi anni. L'appuntamento di ieri sera, organizzato dall'associazione 3punto1, era anche la serata finale di un Festival del Carciofo che ha fatto registrare il pienone in tutte le giornate previste.

Una giornata caratterizzata dalla musica con i live di alcune band abruzzesi davvero interessanti e che hanno raccolto grandi consensi da parte del pubblico presente in piazza. A partire dal pomeriggio sono saliti sul palco Nameless Band, Kamelia, Vanesia, Disco Socks e Le Stanze di Federico. Il gran finale è stato affidato ai Regina, storica tribute band dei Queen, che ha coinvolto la piazza con i grandi successi di Freddie Mercury&co.

Soddisfatti gli organizzatori per una serata che ha richiamato un pubblico numeroso, con tanti giovani, e che certamente troverà continuità anche nei prossimi anni con la ricerca di interessanti proposte musicali per un Primo Maggio di festa.

Foto dalla pagina Cupello Rock and Blues