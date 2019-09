Primo maggio in musica, sei band sul palco per "Cupello rock and blues"

Primo maggio in musica a Cupello dove, nell'ultimo giorno del Festival del Carciofo, torna l'appuntamento con Cupello rock adn blues. Dalle 16 di oggi pomeriggio ben sei band si alterneranno sul palco di piazza Garibaldi nell'evento organizzato dall'associazione 3punto1, organizzatrice di "Tu sì che vali", in calendario per il 24 e 25 agosto prossimi.

Cupello rock and blues è una storica manifestazione nata negli anni novanta da un'idea di Umberto Boschetti e che da un paio d'anni ha ripreso vigore. Ci sarà musica per accontentare tutti i gusti. Apriranno la giornata i Nameless Band e poi I Kamelia, Vanesia, Disco Socks e Le Stanze di Federico per chiudere con i Regina - The Real Queen Experience.

Aperti anche gli stand per degustare i menu a base di carciofi che, nei primi giorni del Festival, hanno riscosso grande successo.