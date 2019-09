Vasto, a Ferragosto c’è Annalisa. In estate concerti di Mannoia, Allevi, Bollani e Papaleo

Sarà Annalisa, che ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo, la protagonista del concerto di ferragosto a Vasto. Questa mattina, in Municipio, l'amministrazione comunale ha presentato un'anteprima del cartellone delle manifestazioni estive 2018, in netto anticipo rispetto a quanto fatto in passato, quando il calendario degli eventi arrivava con la stagione ormai alle porte.

Confermata la formula comico-cantante per i giorni di ferragosto. A Vasto Marina ci saranno Paolo Migone il 15 agosto e Annalisa il 16. Tanti i concerti per le rassegne Vasto in jazz e Musiche in cortile: Rocco Papaleo, Giovanni Allevi, Stefano Bollani, Beppe Barra e Fiorella Mannoia. Il 2 agosto, allo stadio Aragona, il concerto di Caparezza.

Tornano la Notte Bianca, il 20 luglio, e la Notte Rosa, l'8 agosto. E poi appuntamenti come il festival delle mongolfiere, la notte delle lanterne o eventi dedicati al gusto come il Ventricina Festival o il "the truck street food".

"Sono felice di poter presentare anche quest’anno, con largo anticipo rispetto agli altri Comuni, alcuni degli appuntamenti in programma in città. Abbiamo lavorato tanto - ha spiegato l’assessore al turismo Carlo Della Penna - per poter garantire nomi di grande richiamo e graditi al pubblico di ogni genere. Portiamo a Vasto, in un anno, dopo Moro e Meta una parte del podio di Sanremo con Giovanni Caccamo vincitore della sezione giovani, e Annalisa tra i tre finalisti. Insomma bisognerà solo scegliere tra Caccamo, Fiorella Mannoia, Hit Mania, Rocco Papaleo & band, il Siren Festival, Giovanni Allevi, Caparezza, Stefano Bollani, Beppe Barra, Ofenbach e tanti altri. Da luglio ad agosto ogni sera un appuntamento con artisti nazionali ed internazionali. Grazie a tutti gli assessori, consiglieri comunali ed all’Ufficio Turismo che mi hanno aiutato tantissimo. Non è stato facile".

Gli eventi

18-20 maggio | Giovanni Caccamo e artisti di strada

22-24 giugno |The truck street food

29-30 giugno | Live'n love - Hit Mania

1 luglio | Expo cinofila

6-7 luglio | Festival delle mongolfiere

12-14 luglio | Ventricina Festival

14 luglio | Senza Resa

15 luglio | La notte delle lanterne

15-20 luglio | CinemadaMare

20 luglio | Notte Bianca

21 luglio | Rocco Papaleo (Musiche in cortile)

26-29 luglio | Siren Festival

30 luglio | Giovanni Allevi (Vasto in jazz)

2 agosto | Caparezza

4 agosto | Stefano Bollani (Musiche in cortile)

5 agosto | Festa del Ritorno

7 agosto | Beppe Barra (Musiche in cortile)

8 agosto | Notte Rosa

10-12 agosto | Street Food

13 agosto | Emis Killa e Ofenbach

14 agosto | Fiorella Mannoia (Musiche in cortile)

15 agosto | Paolo Migone

16 agosto | Annalisa

17-19 agosto | Country Festival

25-26 agosto | Ladies in VastoJazz