Collegamento ferrovia-porto, galleria sotto il promontorio di Punta Penna

"Una galleria sotto il promontorio di Punta Penna" per portare la ferrovia fino al porto di Vasto e consentire un agevole trasporto di merci su rotaia.

Per realizzare il raccordo, Rete ferroviaria italiana spa ha "provveduto alla consegna dei lavori propedeutici", quindi "in questa prima fase si procederà alla verifica del tracciato progettato", tramite "una serie di carotaggi del terreno per l'accertamento della composizione degli strati sotterranei", annuncia una nota del Comune di Vasto.

Per questi primi interventi, l'impresa Zappa Benedetto srl di Sulmona percepirà circa 520mila euro, attinti dai 15 milioni di euro stanziati da Rfi per l'intero progetto.

"Una grande opera strategica, ovvero l’ultimo miglio ferroviario, caldeggiata e sollecitata da questa amministrazione comunale prende l’avvio", esulta il sindaco di Vasto, Francesco Menna. "E’ motivo di grande soddisfazione per tutti noi verificare questo obiettivo raggiunto grazie anche alla caparbietà del presidente della Giunta regionale, Luciano D’Alfonso, che ha seguito personalmente l’istruttoria di questo progetto".

"Un investimento di queste dimensioni – spiega, Giuseppe Forte, assessore comunale ai Lavori pubblici – oltre ad avviare a soluzione un problema di rilevante interesse fa ricadere notevoli benefici economici sulla nostra zona. Con la realizzazione dell’ ultimo miglio ferroviario si riuscirà a dare risposte concrete alle grandi industrie presenti non solo nella Provincia di Chieti ma anche a quelle delle Regioni limitrofe al nostro Abruzzo. Poter far giungere le merci su rotaia direttamente dagli stabilimenti industriali sui moli del Porto di Punta Penna significa alleggerire il traffico sulla statale Adriatica 16 con un miglioramento dell’aria e dell’ambiente ed un incremento delle attività portuali. Ringrazio - sottolinea Forte - l’ingegner Giulio Del Vasto, direttore dei Lavori di Rfi, per l’attenzione prestata e l’impegno profuso per la concretizzazione di un progetto di rilevante importanza economica e strategica".