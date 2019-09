La San Gabriele fa lo sgambetto alla capolista: battuto 3-1 il Giulianova

Vittoria di prestigio per la MadoGas San Gabriele nella sfida di campionato contro la Pallavolo Giulianova. Le vastesi hanno battuto 3-1 la capolista del campionato che così scivola al secondo posto alle spalle della Do.Gi. Gioielli Arabona. Per la squadra di Peppe Del Fra, che ha ancora poco da chiedere al campionato visto che la salvezza è già ampiamente in ghiaccio, è stata una domenica da incorniciare e che rappresenta una iniezione di fiducia in vista della semifinale regionale under 18.

Nella sfida giocata alla palestra di via Silvio Pellico le cose si sono messe subito bene per Miscione e compagne, con i primi due set chiusi vittoriosamente 25-23 e 25-18. Poi le giuliesi provano a rialzare la testa approfittando di qualche errore di troppo delle padrone di casa. Ma poi, nell'ultimo set, la San Gabriele riesce a riportare l'inerzia del match dalla sua parte chiudendo sul 25-23 che vale la vittoria della partita.

"Sono molto contento - commenta coach Del Fra - perchè oggi avevo chiesto alle ragazze di disputare una prova importante e toglierci la soddisfazione di battere la capolista. Abbiamo giocato bene, mettendo in campo le nostre migliori armi e le avversarie hanno sofferto molto il nostro servizio.

Tutte le giocatrici hanno dato il massimo e così, dopo aver conquistato già la salvezza, possiamo inserire questa partita tra le cose positive del nostro campionato. Mi auguro che questo ci dia tanta fiducia per la doppia sfida di semifinale per centrare l'accesso alla finalissima regionale e continuare ad inseguire il sogno di accedere alle finali nazionali under 18".