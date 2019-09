Il Ciclo Club Vasto presente al 15° Fondo Colli Teatini

C'erano anche i portacolori del Ciclo Club Vasto al 15° Fondo Colli Teatini - Memorial Gino Polidori - Gran Premio Masciarelli, appuntamento ciclistico organizzato dalla Asd Cantina Tollo in collaborazione con il comitato provinciale Acsi Ciclismo. Mercoledì 25 aprile decine di ciclisti si sono dati appuntamentoa Tollo per disputare la prova valida anche per il campionato nazionale granfondo Acsi Ciclismo. Due i percorsi previsti, da 86 k. e 130 km., che i ciclisti hanno affrontato ammirando le bellezze paesaggistiche del territorio.

Per il Ciclo Club Vasto hanno partecipato, guidati dal presidente Antonio Spadaccini, Vittorio D’Annunzio, Donatello Iasci, Maurizio Iacobucci, Mario Polilli, Franco Piero D’Ermilio, Luigi Salvatorelli, Romualdo Naglieri, Maria Cristina De Stefanis. Immancabile, prima del via, la foto-ricordo con tanto di bandiera dell'Avis per ricordare il sempre costante sostegno dei ciclisti vastesi all'associazione donatori di sangue.