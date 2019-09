Con "1,2,3 Alice!" in scena i piccoli allievi di Maria Chiara Centorami

Piccoli attori in scena lunedì 30 aprile alla Multisala del Corso di Vasto dove, alle 21, andrà in scena 1,2,3 Alice!, spettacolo scritto da Maria Chiara Centorami che ha tratto ispirazione dai romanzi di Lewis Carroll Alice nel Paese delle Meraviglie e Alice attraverso lo specchio.

L'appuntamento di lunedì sera è la conclusione del corso Giochiamo a fare teatro, per bambini dai 6 agli 11 anni, che l'attrice vastese, anche quest'anno, ha tenuto da ottobre ad aprile. E ora, per i venti attori in erba, è arrivato il momento di mettersi alla prova salendo sul palco per trasmettere al pubblico tutto ciò che hanno appreso in questi mesi da Maria Chiara Centorami. "Sarà uno spettacolo portato in scena dai bambini ma rivolto a tutti, soprattutto ai grandi!". E chi ha potuto assistere alle prove generali assicura che lunedì sera ci saranno divertimento e tante emozioni.

L'ingresso è gratuito.

1,2,3 Alice!

Riscrittura, scene e regia - Maria Chiara Centorami

Aiuto regia - Serena Cirone

II aiuto - Camilla Testa

Vocal coach - Liliana Cicchini

Assistente tecnico - Francesco Rivieccio

Costumi - Polvere di Stelle

Service - S.L.E.