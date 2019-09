Mare senza barriere, il Comune: "Attività turistiche per disabili"

"Per attuare il diritto dei disabili di partecipare alla vita collettiva anche in spiaggia, l’assessore alle Politiche Sociali, Lina Marchesani, ha presentato alla giunta un proposta per realizzare strutture di accesso al mare e di organizzazione ricettiva che possano consentire loro di integrarsi". Lo annuncia un comunicato stampa del municipio.

"Le attività previste - si legge nella nota - erogate attraverso prestazioni di assistenza al disabile; di sostegno alla famiglia e di organizzazione di attività turistiche per disabili; sono: attività ricreative in spiaggia mirate a garantire il sostegno alle famiglie e ai disabili; attività idonee a valorizzare le potenzialità motorie e comunicative di ciascun soggetto".

"Con l’approssimarsi della stagione estiva - afferma Marchesani - è necessaria ed indispensabile la definizione del servizio tenuto conto, della offerta turistica che il Comune di Vasto mette a disposizione del territorio.

Ritengo quindi di dover fornire precisi indirizzi operativi al dirigente del II Settore affinché in tempi brevi sia dato avvio al progetto che, inevitabilmente, dovrà vedere coinvolti diversi Settori del Comune di Vasto affinché entro il primo giugno 2018 sia realizzato il progetto che rientra nell’asse tematico Strategia per le persone con disabilità - Servizio/Azione Una spiaggia per tutti/Mare senza barriere del Piano distrettuale.