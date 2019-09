Festa di San Vitale: oggi la benedizione dei taralli, domani lo spettacolo di Luca Barbarossa

La benedizione dei taralli di San Vitale questo pomeriggio (ore 17) aprirà i festeggiamenti in onore del Santo Patrono. In serata è prevista alle 21, piazza Papa Giovanni XXIII, l'esibizione dei Tequila Montepulciano Band.

Domattina, invece torna (dopo quella di sabato scorso) la sfilata delle some che partirà alle 8.30 dal campo di atletica di via Ripalta. Alle 10.30, dalla villa comunale, la rievocazione dell'arrivo delle reliquie del Santo che si concluderà in piazza San Vitale dove si terrà la messa. Alle 18 è prevista la processione (dalla chiesa di San Giuseppe) seguita dalla messa.

Domani sera, infine, l'evento clou della giornata con lo spettacolo musicale del cantautore Luca Barbarossa.