San Salvo pronta per la 21ª Bandiera Blu

Il Comune di San Salvo è stato invitato a partecipare dalla Fee Italia alla presentazione delle Bandiere Blu 2018 che avverrà lunedì prossimo 7 maggio alle ore 11.00 nella sala convegni del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche a Roma) in piazzale "Aldo Moro". Saranno presenti il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis.

“Sono felice per aver ricevuto anche quest’anno l’invito a partecipare alla manifestazione di proclamazione e consegna della Bandiera Blu” ha dichiarato il sindaco Magnacca.

“Se San Salvo verrà riconfermata – aggiunge il sindaco – sarà per la mia città la ventunesima Bandiera Blu. Un riconoscimento che premia gli operatori turistici ed economici, gli ospiti e i miei concittadini. La Bandiera Blu è il riconoscimento della qualità delle acque marine, che hanno già ottenuto la certificazione d’eccellenza della balneabilità, per l’aria, per le strutture ricettive e per i servizi forniti”.