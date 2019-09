Il fascino dei veicoli storici in centro storico per il raduno del 25 aprile

Tradizionale appuntamento del 25 aprile con il raduno dell'associazione Vasto Veicoli Storici, guidata dal presidente Antonio Palumbo, che ha portato nel centro storico di Vasto decine di auto e moto d'epoca. Il raduno motoristico è ormai giunto dalla 18ª edizione e, anche quest'anno, ha catturato l'attenzione di tanti appassionati dei motori e di curiosi affascinati da questi capolavori su quattro ruote. "Abbiamo avuto con noi anche tanti rappresentanti dei club provenienti da diversi luoghi del centro Italia - ha spiegato il presidente Palumbo - in una giornata che richiama sempre tanta attenzione. La passione per questi gioielli su quattro ruote non tramonta mai e siamo contenti di poterla condividere con tutti i vastesi in questo 25 aprile".

Tante le vetture di pregio presenti al raduno, sia italiane che straniere, su cui spiccava il bus storico delle Autolinee Di Fonzo, un Fiat 642 RN Padane del 1953, restaurato alla perfezione sotto la supervisione di Alfonso Di Fonzo. E poi Ferrari, le mitiche 500, Mustang, Alfa Romeo e anche qualche moto d'epoca. Per chiudere la mattinata la sfilata lungo le vie della città e poi rotta verso Casalbordino dove i partecipanti hanno concluso la giornata a tavola.