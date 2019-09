Dal musical ’Vedo con gli occhi tuoi’ 3mila euro per la costruzione di un ospedale in Senegal

Due serate di pienone al Politeama Ruzzi hanno permesso ai ragazzi del musical Vedo con gli occhi tuoi di centrare un risultato ancor più emozionante e importante dei tanti applausi raccolti in scena. Sono ben 3mila gli euro raccolti grazie al musical scritto e diretto da Nicola Sciascia che sono stati già donati all'associazione Una scuola di Arcobaleni onlus per la costruzione di un ospedale in Senegal.

"Quando le cose si fanno con il cuore i risultati spesso vanno oltre ogni nostra previsione", commenta Nicola Sciascia, che insieme a tanti amici, alla Compagnia Orizzonte Teatro e alla Compagnia dialettale Lu Vrascir' ha portato avanti il progetto. "Grazie a tutte le persone che ci hanno sostenuto e hanno contribuito a questo grande gesto di solidarietà".

Il 28 aprile alle 21.30 il musical Vedo con gli occhi tuoi tornerà in scena in piazza Garibaldi a Cupello con ingresso gratuito.