Sulla strada che porta al mare la giungla abbandonata da anni

Una giungla ai margini della strada che conduce alla riviera. Quest'area verde si trova in via Donizetti. E' un'area scoscesa delimitata dalla strada e dalla scalinata che collega la stessa via Donizetti con via Paisiello, una traversa della statale 16.

E' incolta da sempre. Da anni sterpaglie e rovi non vengono tagliati, nonostante i residenti abbiano chiesto la manutenzione dell'area pubblica che, così, è anche antigienica e, quindi, pericolosa. Oltreché indecorosa all'ingresso di Vasto Marina.