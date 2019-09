Audax Palmoli, nel recupero arriva il secondo 8 a 0 consecutivo

Goleada dell'Audax Palmoli nel recupero di campionato contro l'Intrepida Ortona, partita valevole per la quarta giornata di ritorno che si sarebbe dovuta disputare il 4 marzo scorso.

Per la formazione di mister Buda segnano Morena Bolognese (3), Angelica Di Ninni (2), Michela Di Tullio (2) e Cristina Calvano: 8 a 0 il finale per la squadra di casa che così conserva il primato in classifica.

Nell'altro recupero di giornata (valevole per la terza giornata di ritorno in programma il 25 febbario) il Real Bellante si è disfatto con un netto 4 a 0 delle Nerostellate.

La goleada palmolese odierna si somma a quella di uguale entità di domenica scorsa contro il Ripalimosani: scatenata Morena Bolognese con 4 reti, doppietta di Michela Di Tullio e un gol a testa di Aurora Savelli e Cristina Calvano.

Domenica prossima sfida in trasferta alla Stella Nascentetrivento.

I RECUPERI DI OGGI

Audax Palmoli - Intrepida Ortona 8-0

Nerostellati - Real Bellante 0-4

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Audax Palmoli 46

Real Bellante 42

Ripalimosani 27

Aeternum 27

Intrepida Ortona 25

Giulianova 23

Stella Nascentetrivento 16

Aquilana 14

Lions Villa 7

Chieti 0

Nerostellati -1

LA PROSSIMA GIORNATA

Aquilana - Aeternum

Stella Nascentetrivento - Audax Palmoli

Ripalimosani - Chieti

Nerostellati - Giulianova

Real Bellante - Lions Villa

Riposa Intrepida Ortona