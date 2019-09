La campagna del Rotary per la prevenzione dell’aneurisma addominale

Il Rotary Club Vasto promuove la campagna di prevenzione dell’aneurisma dell’aorta addominale nei mesi di maggio e giugno 2018. È possibile prenotare una ecografia addominale gratuita, interamente finanziata dal Rotary Club Vasto, presso il “Centro di Terapia del Dolore” del Dr. Antonino D’Ercole in via Martiri della Violenza, 16 a Vasto (CH) chiamando il numero 338.8762750 o scrivendo a studioterapiadeldolore@gmail.com .

“Ringrazio tutti coloro che durante questi mesi hanno donato piccole somme di denaro per la realizzazione di questa bellissima campagna di prevenzione dedicata a mio padre – sottolinea Christian Lalla, Presidente del Rotary Club Vasto -. Vogliamo informare il maggior numero possibile di persone sulle insidie di questa malattia piuttosto frequente ma sottovalutata – continua Lalla – è sufficiente un eco addome, esame non invasivo e di facile realizzazione, per scoprire di avere un aneurisma e potersi salvare la vita. Purtroppo, la rottura improvvisa dell’aorta addominale si traduce in morte certa quattro volte su cinque e soltanto la prevenzione può evitare questo drammatico epilogo", conclude Lalla.

Saranno privilegiati i soggetti con almeno una delle seguenti caratteristiche: età superiore ai 50 anni, fumatori o con storia di fumo, patologia arteriosa, pressione sanguigna alta o con parenti malati o deceduti proprio a causa dell’aneurisma addominale. Le ecografie finanziate sono oltre duecento e saranno somministrate sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Rotary Club Vasto