Cat delle province di Chieti e Pescara riuniti a Vasto lanciano iniziative contro l’alcolismo

Club alcologici delle province di Chieti e Pescara riuniti a Vasto lanciano nuove iniziative per combattere l'alcolismo. Si è svolto sabato, nella sala Papa Giovanni XXIII in via Buonconsiglio, sede del Club alcologico territoriale Anima, l'incontro di supervisione dei servitori insegnanti.

"Si è parlato - spiega la dottoressa Amina Di Fonzo, servitrice insegnante del Cat Anima - dell'espansione sul territorio e del prossimo incontro delle famiglie dei club, in programma ad Avezzano il 1° luglio. Il prossimo appuntamento in ordine di tempo e il 13 maggio, quando i club d'Abruzzo parteciperanno al convegno annuale di Assisi aulla spiritualità antropologica. Si stanno, inoltre, organizzando nuovi corsi di sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati".