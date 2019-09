Trail dei Trabocchi, torna l’affascinante corsa tra le bellezze di Punta Aderci

Conto alla rovescia per l'edizione 2018 del Trail dei Trabocchi, gara organizzata dalla Podistica Vasto per il quarto anno consecutivo. Domenica 29 aprile si correrà nella Riserva di Punta Aderci in uno scenario che, nonostante la fatica per la durezza del percorso, incanta ogni anno chi partecipa a questa gara. Nel corso delle passate edizioni il Trail dei Trabocchi è cresciuto in numero di partecipanti e nel livello di organizzativo, divenendo ormai appuntamento fisso per tanti appassionati di corsa offoroad. E saranno tanti anche domenica prossima i partecipanti che arriveranno da diverse regioni d'Italia per cimentarsi nei 14 km. del percorso.

Il raduno sarà alle 8.30 nei pressi del punto informativo della spiaggia di Punta Penna per partire alle 10. I podisti risaliranno dalla spiaggia di Libertini verso il promontorio di Punta Aderci su un percorso ondulato e sterrato. In questa edizione 2018 c'è anche una novità nel percorso disegnato dalla Podistica Vasto.

Sarà possibile iscriversi alla gara sul portale dedicato fino al 24 aprile [CLICCA QUI] oppure direttamente domenica mattina nel punto di ritrovo.

Ad una settimana dal Trail la presidente della Podistica Vasto, Antonia Falasca, e il suo vice, Tonino Baccalà, ci presentano l'edizione 2018.