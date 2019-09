Il Montalfano fa suo il derby e allontana il Real Cupello dai play off

Con il primo posto ormai assegnato, l'attenzione è rivolta sulla griglia play off. Le formazioni ormai dentro cercano il miglior piazzamento, quelle rimaste dietro sperano in un passo falso delle avversarie.

In quest'ottica la partita più importante di oggi era il derby tra Montalfano e Real Cupello che si risolve con un solo gol: quello di Alessio Fizzani che regala tre punti importantissimi ai gialloverdi. Il Real infatti era costretto a vincere per avvicinare il Montalfano che ora è lontano 5 punti a tre giornate dal termine; la formazione di mister Maiale, però, nell'ultimo turno osserverà un turno di riposo.

Chi ormai ha salutato la possibilità di disputare gli spareggi è il Real San Giacomo ormai lontano 12 punti dalla quota play off. A spegnere anche l'ultima fiammella ci ha pensato il Torrebruna capace in trasferta di imporsi 3 a 2. Raggiunto il doppio vantaggio con Francesco Marianacci e Alessio Pellicia, i granata vengono rimontati dal Real con una doppietta di Loris Di Fonzo (sull'1 a 2 è stato espulso Giovanni Salvatore tra gli ospiti). Dario Lella segna il gol decisivo che permette al Torrebruna di tenere il passo del Montalfano e consolidare il quinto posto.

A tenere accesa una piccola speranza è anche la New Robur a pari punti col Real Cupello. Oggi ha ricevuto il Casalanguida già in Seconda. Altalena di emozioni: Giuseppe Di Marco porta gli ospiti in vantaggio, Giuseppe Sciartilli pareggia in tap-in. I padroni di casa si portano anche in vantaggio con Cristian D'Ippolito, ma Antonio Del Vecchio sigla il definitivo 2 a 2.

Inalterata la situazione subito dietro alla capolista. Il Vasto United di mister De Ninis vince per 4 a 1 in casa del Pollutri ancora fermo a 2 punti. Mirco Piccinini è scatenato e segna una tripletta, Michele Massari completa il poker. La rete della bandiera dei pollutresi porta la firma di Francesco Abrescia.

Dilaga anche il Furci contro l'Atletico Vasto. Davanti ai propri tifosi la formazione di mister Marra ne segna 5 con: Stefano Cianciosi, Andrea Di Santo, Adrian Micle (doppietta) e Simone D'Ottavio. I vastesi segnano con Francesco Pio Saverio Tumini e Andrea Budano. Finale: 5 a 2.

In classifica marcatori è sempre più avvincente la sfida a distanza tra Micle (Furci, 19 reti) e Di Marco (Casalanguida, 18 reti); con la tripletta di oggi, Piccinini entra in doppia cifra (Vasto United, 11 reti)

Spicca domenica prossima l'incontro che sembra un anticipo di play off: Torrebruna-Furci.

L'8ª GIORNATA DI RITORNO

Furci - Atletico Vasto 5-2

New Robur - Casalanguida 2-2

Montalfano - Real Cupello 1-0

Real San Giacomo - Torrebruna 2-3

Pollutri - Vasto United 1-4

Riposa Carpineto Guilmi

LA CLASSIFICA

Casalanguida 47 (promossa in Seconda categoria)



Vasto United 35

Furci 30

Montalfano 29

Torrebruna 29



Real Cupello 24

New Robur 24

Real San Giacomo 17

Atletico Vasto 17

Carpineto Guilmi 13

Pollutri 2

LA PROSSIMA GIORNATA

Vasto United - Carpineto Guilmi

Torrebruna - Furci

Real San Giacomo - Montalfano

Atletico Vasto - New Robur

Real Cupello - Pollutri 2k17

Riposa Casalanguida

LA CLASSIFICA MARCATORI