Il 23 aprile a San Salvo marina "Puliamo Insieme"

Si svolgerà lunedì 23 aprile, in occasione della 48ª Giornata Mondiale della Terra, la manifestazione Puliamo Insieme 2018 organizzata dal Lions Club San Salvo, in collaborazione con Legambiente, il Comune di San Salvo e l'Istituto Comprensivo 2.

La manifestazione si svolgerà presso il Lido hotel Milano a partire dalle ore 9:00 coordinato dal past president del club Emanuele Cieri.

Nel corso della giornata ci sarà prima una lezione didattica a cura dell'Istituto Comprensivo 2 sull'ambiente e successivamente un intervento di Legambiente per parlare del mare e delle particolarità dell'ambiente marino.

In seguito le classi 4ª e 5ª della scuola elementare di San Salvo Marina, procederanno con un'azione di pulizia della spiaggia, per quanto già pulita, per sensibilizzare i ragazzi all'importanza ed al rispetto dell'ambiente.