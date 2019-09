Iannone torna in prima fila: ad Austin partirà dalla seconda posizione

Ottime notizie da Austin per Andrea Iannone che scatterà dalla prima fila nel Gran Premio delle Americhe. Il pilota vastese della Suzuki è stato molto positivo in tutti i turni di prove riuscendo a centrare in un primo momento il terzo posto alle spalle di Marquez e Vinales. La successiva squalifica di Marquez ha poi permesso a Iannone di salire al secondo posto in griglia.

“Sono molto contento di partire dalla prima fila - ha commentato Iannone a fine qualifiche -. Il team ha lavorato molto bene e sfrutteremo il warm up per migliorare ancora in vista della gara”.

La griglia di partenza

1. Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 2'03.658

2. Maverick VIÑALES Movistar Yamaha MotoGP 2’04.064 0.406 / 0.406

3. Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 2’04.209 0.551 / 0.145

4. Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 2’04.210 0.552 / 0.001

5. Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 2’04.229 0.571 / 0.019

6. Jorge LORENZO Ducati Team 2’04.294 0.636 / 0.065

7. Cal CRUTCHLOW LCR Honda CASTROL 2’04.456 0.798 / 0.162

8. Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 2’04.865 1.207 / 0.409

9. Dani PEDROSA Repsol Honda Team 2’04.963 1.305 / 0.098

10. Danilo PETRUCCI Alma Pramac Racing 2’05.058 1.400 / 0.095

11. Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR 2’05.260 1.602 / 0.202

12. Pol ESPARGARO Red Bull KTM Factory Racing 2’05.829 2.171 / 0.569

13. Takaaki NAKAGAMI LCR Honda IDEMITSU 2’05.457 Q1

14. Tito RABAT Reale Avintia Racing 2’05.686 Q1

15. Bradley SMITH Red Bull KTM Factory Racing 2’05.761 Q1

16. Hafizh SYAHRIN Monster Yamaha Tech 3 2’05.873 Q1

17. Franco MORBIDELLI EG 0,0 Marc VDS 2’05.943 Q1

18. Jack MILLER Alma Pramac Racing 2’05.966 Q1

19. Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini 2’06.035 Q1

20. Thomas LUTHI EG 0,0 Marc VDS 2’06.222 Q1

21. Alvaro BAUTISTA Angel Nieto Team 2’06.296 Q1

22. Scott REDDING Aprilia Racing Team Gresini 2’06.370 Q1

23. Karel ABRAHAM Angel Nieto Team 2’06.537 Q1

24. Xavier SIMEON Reale Avintia Racing 2’06.726 Q1