Vastese, secondo ko consecutivo: Campobasso vince di misura dopo 6 giornate senza punti

Cade per la seconda volta consecutiva la Vastese, che ora vede a rischio il quinto posto e la qualificazione ai play-off di serie D.

E' un gol di Varsi a dieci minuti dalla fine a far uscire il Campobasso dal tunnel delle sei sconfitte di fila. Finisce 1-0 il match dello stadio Nuovo Romagnoli, anticipato al sabato perché domani in Molise è il giorno delle elezioni regionali.

Partita con poche emozioni. Un affaticamento muscolare costringe Bittaye a dare forfait.

Nel primo tempo, la squadra di Colavitto si rende pericolosa davanti alla porta dei padroni di casa con Stivaletta che, da fuori area, fa partire una conclusione sventata miracolosamente dall'estremo difensore rossoblu Landi.

Campobasso pericoloso con Strianese, la cui conclusione fa la barba alla traversa.

La ripresa è in buona parte noiosa. Manca un quarto d'ora alla fine, quando il guardalinee Ruocco di Ercolano si infortuna. La partita viene interrotta per una decina di minuti. Tocca al segretario della Vastese, Franco Nardecchia, e a un dirigente campobassano sostituirsi all'assistente dell'arbitro, Votta di Moliterno.

Al 35' la svolta del match. Punizione dal limite per fallo su Fagnani. Balistreri disegna una traiettoria su cui Camerlengo non può arrivare. Il portiere biancorosso salva gli adriatici dal 2-0, parando a Balistreri il rigore fischiato dal direttore di gara lucano per fallo di mano in area di Iarocci.

Nel tempo che rimane, compresi i 12 minuti di recupero, la Vastese non riesce a recuperare. Per ora, rimane quinta con 50 punti. Sperando di non essere scavalcata domani.