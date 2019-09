Tripudio biancorosso: il Futsal Vasto vola in serie C1

Il Futsal Vasto torna in serie C1. Dopo dieci anni i biancorossi riconquistano nel massimo campionato regionale dopo aver battuto nella finalissima del PalaRoma di Montesilvano la Virtus San Vincenzo. Dopo essere andata sotto, nel primo tempo, la squadra del presidente Giacomucci ribalta il risultato e chiude con un 5-2 che vale il salto di categoria.

La partita. Il Futsal prova a partire subito forte, Gaspari al 3’ sfiora la traversa con una bordata da fuori, due minuti dopo il portiere del San Vincenzo devia in corner la conclusione di Di Giacomo. Ma a passare in vantaggio sono i rosanero, con un gran gol all’8’ di Milanese che trova la deviazione vincente in mezzo a diversi avversari. Al 13’ Scafetta colpisce il palo e, nell’azione successiva, la palla persa da un biancorosso diventa ghiotta per uno scatenato Milanese che va a siglare il raddoppio. I ragazzi di mister Rossi non si fanno spaventare da questa doccia fredda e, dopo una gran parata di Della Penna su Milanese, al 18’ arriva il gol di Gaspari con una conclusione micidiale di Gaspari che finisce all’incrocio. Due minuti dopo i vastesi pareggiano i conti con la deviazione vincente di testa di Umberto Di Donato su un traversone dalla destra. I biancorossi, superata la tensione, giocano bene e sfiorano altre due volte il gol con Di Giacomo e Ruffilli. Tra queste due occasioni è da registrare il provvidenziale salvataggio difensivo di Cassone. Al 30’ il portiere del San Vincenzo compie una parata miracolosa sul tiro di Scafetta che sta finendo all’incrocio dei pali. Al riposo le due squadre vanno in parità, 2-2.

Si torna in campo e i biancorossi provano subito a spezzare gli equilibri. Al 1’ Gaspari impegna il portiere avversario. Poi, all’8’, capitan Danilo Bozzelli scappa via sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che Salvatore deve solo appoggiare in rete per il 3-2. La Virtus San Vincenzo prova a replicare subito ma trova ancora una volta sulla sua strada Della Penna. Mister Rossi predica pazienza e i suoi mettono in campo tanta attenzione cercando di spezzare le trame offensive degli avversari. E a cinque minuti dalla fine ecco che arriva il gol che chiude la partita. Di Bello recupera palla nella sua metà campo, vola verso la porta avversaria e, dopo aver saltato un paio di avversari e il portiere, serve Orticelli per il 4-2. Al 28’ c’è anche la ciliegina sulla torta con il gol del 5-2 di Alessandro Di Giacomo che fa esplodere il pubblico di fede biancorossa. Al triplice fischio finale dell’arbitro può iniziare la festa.

Si chiude nel migliore dei modi una stagione entusiasmante che ha visto i biancorossi accedere alle finali di Coppa e, dopo aver chiuso il campionato al terzo posto, dominare nei playoff del girone B e poi nella finale con la Virtus San Vincenzo.