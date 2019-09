In piazza Rossetti una lapide ad Armando Ottaviano, trucidato alle Fosse Ardeatine

Sarà dedicata al partigiano antifascista Armando Ottaviano, vittima poco più che ventenne dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, la Festa della Liberazione a Vasto.

Anticipate rispetto alla data ufficiale perché il 25 Aprile tutte le amministrazioni comunali andranno a salutare il presidente il capo dello Stato sul Sacrario della Brigata Maiella, le celebrazioni per la Festa della Liberazione si terranno a Vasto il 23 e il 24 aprile. Due giorni finalizzati a "sensibilizzare in particolare le giovani generazioni a ricono, conseguentemente, valorizzare il grande patrimonio valoriale", si legge in una nota del municipio.

“Le celebrazioni per la Festa della Liberazione - ha spiegato il vicesindaco, Giuseppe Forte - sono anticipate a martedì 24 aprile, poiché il giorno successivo è in programma a Taranta Peligna Sacrario della Brigata Maiella l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e subito dopo a Casoli la Cerimonia celebrativa del 73° della Liberazione”.

Il professor Domenico Cavacini , presidente dell'Anpi vastese, ha ricordato che "la sezione locale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ogni anno promuove per questa occasione un evento. Pertanto, lunedì 23 aprile alle ore 18:00, presso le Scuderie di Palazzo Aragona, è prevista la mostra “Millenovecento 43-44 - Il sud fra guerra e Resistenza”, avente l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica, ed il patrocinio, tra gli altri, del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, nonché dell’Istituto Luce-Cinecittà".

"Martedì 24 aprile - annuncia un comunicato di Palazzo di città - il programma prevede il primo appuntamento alle 10:00 in Piazza Barbacani per il Raduno delle Associazioni Nazionali Combattentistiche e d’Arma.

Alle ore 10:15 corteo per le vie cittadine: Corso de Parma, Piazza Caprioli (deposizione corona d’alloro al Monumento dei Caduti), Via Adriatica, Piazza Brigata Maiella (deposizione corona d’alloro presso la lapide commemorativa), Corso Plebiscito e Piazza Rossetti.

L’amministrazione ha inoltre deciso di commemorare, nell’ anniversario della Liberazione d’Italia, la figura del giovane partigiano antifascista Armando Ottaviano, dottore in lettere originario di Fresagrandinaria, dirigente politico trucidato, a soli ventiquattro anni, nell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il 24 marzo 1944. E’ prevista quindi alle 11:30, di martedì 24 aprile lo scoprimento in Piazza Rossetti, di una stele in memoria al partigiano antifascista, la successiva posa di una corona d’alloro ed i contestuali discorsi istituzionali.

La Società Vastese di Storia Patria “Luigi Marchesani” sempre martedì 24 aprile, alle ore 17:00, quale proprio contributo di memoria agli avvenimenti che riguardarono il nostro territorio regionale durante gli anni della Resistenza, ha organizzato presso la Sala di Casa Rossetti un incontro-dibattito del professor Costantino Felice, storico e noto docente di Storia Economica presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara".

“Sarà anche quest’anno una bella manifestazione. Sono molto contento - ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna - che si possa dedicare una lapide a Armando Ottaviano. Una iniziativa quella organizzata che prevede la partecipazione anche del Comune di Fresagrandinaria”.