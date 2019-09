Al Siren Festival Public Image LtD, Cosmo, Slowdive, 2manydjs, dEUS, Lali Puna, Mouse on Mars

Tra giorni fa erano stati gli Slowdive ad anticipare sulla loro pagina facebook i nomi di tutti i partecipanti all'edizione 2018 del Siren Festival. Oggi, primo giorno di vendita di biglietti e abbonamenti, anche l'organizzazione, curata come sempre da Stardust Production e Dna Eventi, ha il suo annuncio con la lineup dell'appuntamento che torna per il quinto anno a Vasto. Dal 26 al 29 luglio il festival si caratterizzerà per "5 palchi, oltre 30 live e djset, degustazioni, arte, divertimento, relax, ottimo cibo e mare!", spiegano gli organizzatori.

Tra i più attesi ci sono Public Image LtD (Pil), con l'ex frontman dei Sex Pistols, Cosmo, Slowdive, 2manydjs, dEUS, Lali Puna, Mouse on Mars. E poi Bud Spencer Blues Explosion, Colapesce, Ryley Walker, Toy, Rodrigo Amarante, neil Halstead, Ivreatonic Djs, Amari, Myss Keta, The rainband, Annabel, Spielbergs, Vanarin, Mesa, Germanò. Questi saranno i protagonisti delle due serate clou, il 27 e 28 luglio, mentre saranno ancora da annunciare i protagonisti del giovedì e della domenica, oltre agli eventi collaterali.

Da oggi sono disponibili gli abbonamenti

60 euro+d.p - abbonamento venerdì e sabato

75 euro + d.p. (early price) - abbonamento venerdì e sabato + Siren Beach (27/28/29)

www.ticketone.it - Bit.ly/SirenFestival18_Tickets - call center 892 101



Per info: www.facebook.com/sirenfestival e www.sirenfest.com