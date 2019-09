Lorenzo Del Bonifro sul podio ’senior’ al Mugello nell’esordio in Yamaha R3 Cup

Esordio con podio in categoria senior per Lorenzo Del Bonifro nella Yamaha R3 Cup. Il 18enne pilota vastese del team Nico Racing lo scorso fine settimana è stato al Mugello dove il campionato italiano monomarca ha vissuto la sua prima tappa. Dopo alcuni test sulle piste del centro-sud Italia, nella giornata di venerdì si è trovato in pista per confrontarsi con gli oltre trenta giovani talenti delle due ruote che partecipano a questo campionato. È stata l'occasione per mettere alla prova la moto, uguale per tutti e preparata al meglio da suo padre Nicola, che lo accompagna in questa avventura con tutta la sua esperienza. In un weekend in cui si sono alternate condizioni di asciutto e di bagnato, Del Bonifro ha sfruttato le prove libere e le qualifiche per prendere confidenza con la moto e abbassare i suoi tempi in pista.

Cosa che gli è riuscita ma, nelle fasi decisive di qualifiche, non gli ha permesso di guadagnare una posizione ottimale in griglia trovandosi così costretto a partire dalla 35ª posizione in 12ª fila. Il warm up, su pista umida, lo ha fatto abituare alle differenti condizioni di pista rispetto ai giorni precedenti e poi, in una gara bagnata caratterizzata da tante scivolate da parte dei piloti in pista, Lorenzo Del Bonifro è riuscito a superare tanti piloti nel corso degli 8 giri previsti, fino a tagliare il traguardo con la sua Yamaha numero 181 in settima posizione assoluta classificandosi terzo nella categoria senior (la competizione vede i piloti divisi in junior e senior).

E così, nel suo debutto in pista, dopo un passato nel cross, il pilota vastese ha provato l'emozione di salire sul podio per tornare a casa con un bel trofeo da mettere in una bacheca che, ci si augura, possa arricchirsi ulteriormente nel corso della stagione. "Ringrazio tantissimo mio papà Nico per essere riuscito a rendermi tutto più semplice, grazie alla sua grande esperienza ha sistemato la moto al meglio per la gara sul bagnato - ha commentato Lorenzo -. E ringrazio tantissimo i miei sponsor e le persone che hanno creduto in me. Come ho detto in una delle mie prime vittorie nel cross basta stare tranquilli e fare un gradino alla volta!". Ora Lorenzo e il team Nico Racing avranno un mese per prepararsi al meglio alla seconda tappa del campionato che ci sarà il prossimo 20 maggio a Misano.

Lorenzo Del Bonifro 181 su facebook - CLICCA QUI