La Vasto Basket fa due su due e conquista la semifinale playoff

Due su due per la BCC Ge.Vi. Vasto Basket nella serie dei quarti di finale playoff contro il Nuovo Pineto Basket e passaggio in semifinale. Dopo la larga vittoria di domenica sera [LEGGI] i biancorossi si sono imposti anche in gara-2, a Pineto, con il punteggio di 78-67 guadagnandosi così l'accesso alla semifinale senza l'appendice di gara-3. Nella prossima serie i biancorossi incontreranno la vincente della sfida tra Silvi e Teramo, a cui invece servirà la terza partita, mentre nell'altra semifinale si affronteranno Magic Chieti e Airino Termoli.

A Pineto Ierbs e compagni hanno fatto valere sin dal primo quarto la loro forza e la voglia di passare il turno, riuscendo a condurre avanti la partita sin dal primo quarto, chiuso sul 25-14. Con un Dipierro che ha superato quota 20 (21 punti per lui) e il tabellino in doppia cifra di Pace, Di Tizio e Oluic, la squadra del presidente Spadaccini ha potuto gestire la partita senza troppi affanni. Nel corso dei 40 minuti coach Gesmundo ha dato spazio a tutti i suoi giocatori a disposizione a cui mancavano Paggi, ancora ai box, Marino e Peluso.

Vittoria in tasca e qualificazione alle semifinali che vedranno i biancorossi avere ancora il fattore campo a loro favore. In squadra l'entusiasmo sta crescendo partita dopo partita e ora, dopo il meritato riposo, si potrà iniziare a preparare la prossima sfida continuando a coltivare un sogno.

Nuovo Pineto Basket - BCC Ge.Vi. Vasto Basket 67-78 (14-25/32-41/54-64/67-78)

Pineto: Manco 12, Pallini ne, Pira 14, Pavone 9, Di Francesco 8, Blasioletti 0, Simonella 10, Timperi 13, Sacchini 1, Gigliotti 0. Coach: Torrieri

Vasto: Pace 15, Flocco 4, De Guglielmo 0, Dipierro 21, Di Tizio 18, Di Rosso 2, Ierbs 4, Cicchini 0, Oluic 14, D’Annunzio 0. Coach: Gesmundo