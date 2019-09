Pier Luigi Celli venerdì ospite a "Società liquida, scuola gassosa"

“Dare senso, cercare senso nelle organizzazioni di servizio”. E' il tema della conferenza di cui sarà relatore a Vasto il manger e scrittore Pier Luigi Celli.

L'ex direttore generale della Rai interverrà venerdì 23 aprile, alle 21, nel teatro dell'Istituto Figlie della Croce, in via Madonna dell'Asilo, alla seconda serie del ciclo "Società liquida, scuola gassosa", ideata dall'associazione civica Porta Nuova e da Italia Nostra.



"Pier Luigi Celli - ricorda una nota degli organizzatori - è un imprenditore, dirigente d'azienda, saggista e scrittore italiano.



Laureatosi in Sociologia all'Università di Trento, ha maturato significative esperienze come responsabile della gestione, organizzazione e formazione delle risorse umane in grandi gruppi industriali.



È stato direttore generale dell'Università Luiss Guido Carli di Roma, direttore generale della Rai, presidente dell'Eit, membro dei consigli di amministrazione di Illy, Unipol, Eni, Enel, Hera, Olivetti, Omnitel/Vodafone, Unicredit, Poste eccetera.



Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, che vanno dalla narrativa in senso ampio, agli studi di management e di organizzazione.



Il 30 novembre 2009 fu autore di una discussa lettera ("Figlio mio, lascia questo paese") indirizzata al figlio Mattia e pubblicata sul quotidiano La Repubblica, lettera che divenne un caso nazionale".