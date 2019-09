Il Team Audax Vasto sulle strade della Randonnèe ’Monte della Stella’

Primo impegno stagionale con le lunghe pedalate per il Team Audax Vasto che, domenica 8 aprile, ha partecipato alla Randonnèe "Monte della Stella", gara di 200 km. lungo le bellissime strade del Cilento partendo da Salerno e poi dirigendosi verso sud arrivando fino ad Acciaroli. "Abbiamo pedalato in scenari davvero belli e attraverso borghi affascinanti - raccontano i portacolori del sodalizio vastese - ammirando Castellabate, dove hanno girato il film Benvenuti a Sud e Paestum per poi fare ritorno a Salerno".

A rappresentare il Team Audax c'erano il presidente Pasquale Melito, Giuseppe Giannone e Marco Del Villano. "Ringrazio gli amici che hanno condivisio con me questa avventura - commenta il presidente Melito -. In questa stagione abbiamo già partecipato a due granfondo e voglio fare un plauso al nuovo entrato Marco Coletti che ha già all'attivo diverse corse in Mtb. Noi ora ci prepariamo ad una 400 km. che si corre a Corsico (Mi), una granfondo a San Benedetto del Tronto e la Randonnèe di Capistrello".