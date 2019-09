"Puliti dentro, puliti fuori", l’area verde ai Due Pini ’adottata’ dalla Chiesa Evangelica

"Puliti dentro, puliti fuori". È il motto che la Chiesa Evangelica Galed di Vasto ha scelto per la sua iniziativa a favore della città con la pulizia dell'area verde in corso Mazzini, nella zona Due Pini. "La motivazione che spinge i cristiani e frequentanti della Chiesa Cristiana Evangelica Galed a prendersi volontariamente cura di un'area comunale - spiegano - è che qualcuno - Cristo - si è sacrificato volontariamente per il bene dell'uomo e loro vogliono trasmettere lo stesso messaggio con l'altruismo, facendo del bene senza scopi di lucro, guadagni o altro".

Periodicamente i membri della Chiesa Galed di Vasto si incontrano nella zona da pulire, con l'autorizzazione del Comune, portando con loro tutto il necessario per raccogliere immondizia, sterpaglie, e ripulire anche il parcheggio adiacente. "Lo facciamo per Amore, quell'Amore che ha cambiato la nostra vita - spiega il Pastore Giovanni Greco - . L'Amore che il Signore Gesù ha manifestato in croce è arrivato fino a noi.

Questo Amore ci porta ad essere sensibili ai bisogni degli altri, a collaborare con le istituzioni e a fare del bene a tutti. Parafrasando un passo della Bibbia: "Il nostro interesse è quello di cercare il bene della nostra città (dal libro del profeta Geremia 29;7)". È questa una delle iniziative della Chiesa Galed. "Organizziamo eventi completamente gratuiti quali concerti Gospel e programmi di animazione per bambini sempre con il beneplacito dell'amministrazione comunale e autofinanziandoci". C'è chi si ferma incuriosito e magari chiede "cosa ci si guadagna nel fare quello che facciamo. Apparentemente il guadagno è nullo poichè il parco preso in adozione è parecchio distante dal piccolo locale di ritrovo che abbiamo. Se si considerano le motivazioni, però, il guadagno della Chiesa Galed è grande porchè come disse Gesù vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Se qualcuno fosse interessato a investire il proprio tempo libero in una azione senza guadagni e volta a fare il bene della città e quindi di tutti noi siamo a disposizione. Intanto proseguiremo nel nostro lavoro che è più un gesto di amore per noi stessi e il prossimo che altro".