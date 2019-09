Palcoscenico internazionale per San Salvo marina con il campionato mondiale di beach volley ProTour

Sedici coppie internazionali, tre campi da gioco e un montepremi di 15 mila euro. Sono i numeri del ProTour Campionato del Mondo di Beach Volley, uno dei più importanti eventi di beach volley competitiva del mondo.

Il Protour si svolgerà a San Salvo marina dal 6 all’8 luglio 2018: la prima tappa italiana ad ospitare l’edizione 2018 uno dei più prestigiosi tra i tornei professionali ed eventi internazionali promossi dalla World Beach Volley Federation (WVBF).

L’evento è organizzato da Funight event’s in collaborazione con lo stabilimento balneare Cocorito e patrocinato dal Comune di San Salvo e dalla Regione Abruzzo.

Il campionato ha una formula ben precisa. Le migliori 16 coppie internazionali provenienti da tutto il mondo, 8 maschili e 8 femminili, si sfideranno in tre campi da gioco. Uno centrale dove saranno allestite tribune da 1000 posti, e due campi secondari. Il torneo sarà diviso in due pull da 4 squadre maschili e due pull da 4 squadre femminili.

Durante il torneo, il pubblico avrà momenti di svago, con i diversi spettacoli tra un match e un altro; consegna “al volo” di gadget, una postazione dedicata alla fotografia, per immortalare il momento: il ProTour non è solo un evento sportivo, uno dei suoi obiettivi principali è infatti il divertimento del pubblico.

Importante la presenza di SportItalia con cui la World ProTour Wvbf ha siglato un accordo per la messa in onda su digitale terrestre e su Sky dell’evento nella tappa italiana di San Salvo marina. L’immenso successo ottenuto da questo campionato nel corso del tempo lo ha reso uno dei più importanti eventi di beach volley competitiva del mondo, in costante miglioramento rispetto alle sue precedenti edizioni.

"Il ProTour – spiegano gli organizzatori – rappresenta un importante volano per la promozione turistica del territorio con l’obiettivo di avvicinare un numero sempre maggiore di persone a questo sport. Un evento di rilevanza nazionale per la valorizzazione della città di San Salvo. Una manifestazione sportiva che punta all’eccellenza per la promozione turistica con l’obiettivo di valorizzare e promuovere comuni elementi del territorio, valenze storiche, paesaggistiche, produttive, sociali e culturali, in sintonia con l’emergente domanda, nazionale e internazionale, di turismo attivo ed esperienziale".