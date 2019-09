Scontro per i play off al Torrebruna, il Vasto United allunga in seconda posizione

Griglia play off da definire dopo la vittoria matematica del torneo del Casalanguida. La fresca promossa in Seconda categoria davanti al proprio pubblico non concede nulla al Carpineto Guilmi: 3 a 0 firmato da Antonio D'Addario, Andrea Novello e dal capocannoniere Giuseppe Di Marco.

Nelle zone che contano si registrano diversi risultati importanti che potrebbero influire sul posizionamento finale. Innanzitutto la vittoria del Vasto United ai danni della New Robur che esce momentaneamente dai piani alti. I biancorossi di mister De Ninis vincono con le reti di Basso Colonna, Mirko Piccinini e Davide Di Ninni; per la New Robur era stato Giuseppe Sciartilli a pareggiare i conti.

Nella formazione di Castiglione Messer Marino hanno pesato alcune assenze tra le quali quelle di primo e secondo portiere.

Lo United con questa vittoria porta a 5 i punti di vantaggio sul Furci che rimedia una sconfitta inattesa sul campo del Real Cupello. Sul sintetico cupellese finisce 3 a 2 per i padroni di casa. Al Furci non è bastata la doppietta del solito bomber Adrian Micle, la formazione di casa ha conquistato il bottino con le reti di Luigi Tana (doppietta) e Daniel Scardigno.

I gialloverdi di Montalfano perdono di misura a Torrebruna consentendo ai granata di raggiungerli a quota 26 punti. Il sigillo decisivo è stato di Francesco Marianacci.

L'Atletico Vasto, infine, conquista la seconda vittoria consecutiva battendo il Pollutri, ultimo in classifica. Giampiero Raimondi, Yaya Bayo e Danilo Muscariello firmano la vittoria biancorosso; il Pollutri è andato a segno con Jarju Ebrahim e Bakary Bah.

La classifica cannonieri vede un avvincente testa a testa tra Di Marco (Casalanguida) e Micle (Furci) entrambi a quota 17; al terzo posto con 14 reti c'è Griguoli (Montalfano) oggi a secco.

Nella prossima giornata da segnalare il derby cupellese tra Montalfano e Real, fondamentale per un piazzamento play off.

LA 7ª GIORNATA DI RITORNO

Atletico Vasto - Pollutri 3-2

Casalanguida - Carpineto Guilmi 3-0

Real Cupello - Furci 3-2

Torrebruna - Montalfano 1-0

Vasto United - New Robur 3-1

Riposa Real San Giacomo

LA CLASSIFICA

Casalanguida 46 (promossa in Seconda categoria)



Vasto United 32

Furci 27

Montalfano 26

Torrebruna 26



Real Cupello 24

New Robur 23

Real San Giacomo 17

Atletico Vasto 17

Carpineto Guilmi 13

Pollutri 2

LA PROSSIMA GIORNATA

Furci - Atletico Vasto

New Robur - Casalanguida

Montalfano - Real Cupello

Real San Giacomo - Torrebruna

Pollutri - Vasto United

Riposa Carpineto Guilmi

LA CLASSIFICA MARCATORI