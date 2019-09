La firma di Daniela Sabatino sulla vittoria del Brescia in casa della Juventus

Sabato da incorniciare per Daniela Sabatino, attaccante di Castelguidone, che ha firmato la vittoria del suo Brescia Calcio Femminile in casa della Juventus Women. Il campionato di serie A femminile è, dall'inizio di stagione, un testa a testa tra le bianconere, capaci di inanellare 17 successi di fila, e le leonesse, che proprio contro la Juve all'andata avevano rimediato l'unica sconfitta stagionale. Ieri, a Vinovo, il Brescia ha vendicato la sconfitta per 4-0 dell'andata, oltremodo punitiva nel risultato, imponendosi per 2-1 dopo una partita entusiasmante e con una bella cornice di pubblico.

Il Brescia è passato in vantaggio già al 4' con la rete di Daleszcyk. Poi, al 47' del primo tempo, Daniela Sabatino, da vera rapace d'area, ha raccolto una conclusione deviata da un difensore e, con freddezza, ha trafitto la sua compagna di nazionale Giuliani siglando il raddoppio. Nella ripresa la Juventus ha riaperto la partita al 21' con Boattin ma il Brescia, con molta caparbietà, ha tenuto alta l'attenzione riuscendo a condurre in porto la vittoria.

Con questa vittoria il Brescia aggancia la Juve a quota 51 punti in testa alla classifica, con ben 17 lunghezze di vantaggio sul Tavagnacco. "Sono orgoglioso di queste ragazze e di come hanno approcciato alla partita - ha detto mister Piovani a fine partita -. L’avevamo preparata bene, e oggi abbiamo dimostrato che lo 0-4 dell’andata non rappresentava i valori in campo. E’ stata una bella sfida, condita da un pubblico entusiasmante, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Ora ci vuole massima concentrazione per le prossime gare, a partire dal derby, intanto godiamoci questa vittoria per qualche ora".

Per Daniela Sabatino quella di ieri è la sesta rete stagionale, più due assist, che vale tanto nell'economia di un campionato che, a quattro giornate dalla fine, vede il suo Brescia ancora in lizza per contendere alle bianconere la vittoria dello scudetto.