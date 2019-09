Il Real Giulianova conquista la Serie D. Il San Salvo vince, ma resta ultimo; pari Cupello

Con una tripletta di Giampiero Francia il Real Giulianova vince con due giornate di anticipo il campionato di Eccellenza. I giallorossi hanno sconfitto in casa il Montorio per 3 a 0 tornando così in Serie D.

Il San Salvo ritrova la vittoria nella sfida interna contro l'Angolana, ma resta ultimo per la concomitante vittoria del Miglianico nello scontro-salvezza contro il River Chieti.

All'11 occasione per il San Salvo con una conclusione da fuori area di Fonzino che viene sporcata da un difensore ma il portiere si supera edevia in angolo. Al 34' ci prova D'Alonzo ma Cialdini è attento e respinge la sfera in angolo. Al 42' Molino si trova solo contro Agresta e realizza il vantaggio dei locali. Nei minuti di recupero Dema sfiora il 2-0 ma il pallone termina sul fondo.

Nella ripresa il San Salvo raddoppia con un tiro dal limite di Molino che realizza la doppietta personale. Quattro minuti dopo Colitto ha la palla del 3-0 ma la conclusione termina alta. A 8’ dalla fine Caprarola va via sulla sinistra e crossa per Dema che calcia ma, complice un tocco del difensore, la palla fa la barba al palo e termina sul fondo.

Il Cupello, invece, torna con un punto dalla trasferta contro l'Acquaesapone frutto dello 0 a 0 finale.

Domenica prossima derby importantissimo in ottica salvezza – soprattutto per la formazione di mister Sgherri – tra San Salvo e Cupello.

LA 15ª GIORNATA

Acquaesapone - Cupello 0-0

Amiternina - Spoltore 3-2

Capistrello - Paterno 3-2

Chieti - Sambuceto 0-1

Martinsicuro - Torrese 2-3

Miglianico - River Chieti 1-0

Penne - Alba Adriatica 2-1

Real Giulianova - Montorio 3-0

San Salvo - RC Angolana 2-0

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 72 (promossa in Serie D)



Chieti 61

Martinsicuro 56

Paterno 54

Spoltore 52



Torrese 49

Capistrello 48

Renato Curi Angolana 45

Penne 45

Sambuceto 43

Alba Adriatica 42

Cupello 38

Acquaesapone 37



River Chieti 33

Amiternina 33

Montorio 29

Miglianico 25



San Salvo 23

LA PROSSIMA GIORNATA

Alba Adriatica - Miglianico

Montorio - Acquaesapone

Paterno - Chieti

RC Angolana - Amiternina

River Chieti - Capistrello

Sambuceto - Martinsicuro

San Salvo - Cupello

Spoltore - Penne

Torrese - Real Giulianova