Furti nelle case al mare, due sansalvesi beccati con bottino e attrezzi da scasso

I carabinieri coordinati dal maggiore Amedeo Consales hanno fermato e denunciato per ricettazione due pregiudicati di San Salvo trovati in possesso del bottino riconducibile ad alcuni furti in zona.

Buona parte della refurtiva è riconducibile al colpo messo a segno in una casa estiva a San Salvo marina di proprietà di una famiglia della provincia di Isernia che nei giorni scorsi ha fatto la scoperta.

Il bottino consiste soprattutto in piccoli elettrodomestici: frullatori, forno a microonde, computer ecc. Il materiale recuperato è già stato restituito ai legittimi proprietari dai carabinieri della locale stazione.

Per la restante parte, invece, si sta ancora cercando di capire la provenienza. I due, inoltre, sono stati trovati in possesso di attrezzi per lo scasso.