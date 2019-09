Tennis, Giuseppe Checchia vince a Pescara: sarà a Roma per gli Italiani di 4ª categoria

Terzo torneo vinto nel 2018 e qualificazione ai Campionati Italiani di 4ª categoria che si disputeranno a Roma. Per Giuseppe Checchia, della Promo Tennis Vasto, è sicuramente un periodo positivo che lo sta portando a conquistare importanti affermazioni sul campo.

Oggi a Pescara ha conquistato la vittoria nella sfida che valeva l'accesso, come migliore della regione Abruzzo, ai Campionati Italiani di 4ª categoria organizzati dalla Fit per il 19 e 20 maggio, in contemporanea con gli Internazionali d'Italia. Checchia si era guadagnato la partecipazione alla competizione sulla terra rossa pescarese vincendo lo scorso 24 marzo il torneo di 4ª del Ct Chieti [LEGGI].

La formula del torneo che si è svolto al Ct Pescara prevedeva la partecipazione dei migliori due tennisti di ogni provincia. Checchia ha superato i quarti contro Morelli per ritiro del suo avversario e in semifinale ha battuto Paolo Zappalà 6-2/6-1. Nella finale di oggi pomeriggio si è trovato di fronte di nuovo Federico Menna, suo avversario già a Chieti e lo ha nuovamente battuto, questa volta con il punteggio di 6-2/6-3.

Grande soddisfazione per il tennista vastese che, dopo il torneo Rodeo di Tortoreto e quello di Chieti, aggiunge un altro trofeo in bacheca e ora potrà prepararsi con grande entusiasmo alla competizione tricolore del prossimo maggio.