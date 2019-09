La Vastese riceve il Francavilla e va a caccia di punti pesanti per i playoff

Quando mancano quattro giornate alla fine del campionato di serie D la Vastese continua ad andare a caccia di punti pesanti in chiave playoff. I biancorossi domani, domenica 15 aprile, riceveranno la visita del Francavilla per cercare di dare continuità ad un momento positivo, con due vittorie di fila, che arriva dopo un lungo periodo di buio.

Nonostante le tante sconfitte rimediate nel girone di ritorno, la squadra di mister Colavitto è ancora al quarto posto a quota 50 punti e potrebbe mettere nel mirino l'Avezzano terzo in classifica con due lunghezze di vantaggio. Il calendario dei biancorossi, dopo la sfida interna con il Francavilla, presenta una trasferta a Campobasso e poi di nuovo in casa contro la Recanatese prima dell'ultima giornata a L'Aquilla, ora a -2 dai vastesi.

In settimana da più parti sono arrivati appelli agli appassionati di calcio a mostrare vicinanza alla Vastese in questa fase cruciale della stagione. La dirigenza biancorossa ha deciso di abbassare a 5 euro i biglietti della curva per la sfida con il Francavilla con un ridotto per tutti gli studenti delle scuole superiori a 3 euro. Anche i gruppi dei tifosi cercano di spingere la squadra verso una chiusura di stagione in crescendo. "Lanciamo un appello a tutta la città affinchè segua la Vastese in queste ultime partite in casa e anche nei playoff", scrivono gli Aragonesi.

Domani calcio d'inizio alle 15 con la sfida Vastese-Francavilla che sarà diretta da Ilaria Bianchini di Terni coaudiuvata da Elia Tini Brunozzi di Foligno e Mattia Patruno di Bari.

La 31ª giornata

Avezzano - Recanatese

Jesina - Olympia Agnonese

Matelica - Campobasso

Monticelli - Nerostellati

Pineto - Castelfidardo

San Marino - L'Aquila

Sangiustese - San Nicolò

Vastese - Francavilla

Vis Pesaro - Fabriano Cerreto



La classifica: 65 Matelica; 64 Vis Pesaro; 52 Avezzano; 50 Vastese; 48 L'Aquila, San Marino; 47 Pineto; 45 Sangiustese; 44 Francavilla; 43 Castelfidardo; 37 Recanatese; 36 Campobasso; 34 Olympia Agnonese; 31 San Nicolò; 30 Jesina; 26 Monticelli; 19 Fabriano Cerreto; 15 Nerostellati.