Il Futsal Vasto oggi in campo nella finale playoff contro San Vito

Sale l'attesa in casa Futsal Vasto per il calcio d'inizio della finale playoff dell girone B di serie C2 che, oggi pomeriggio, vedrà i biancorossi sfidare il San Vito. Calcio d'inizio alle 16 al PalaSalesiani di via Santa Caterina da Siena in una sfida che si presenta entusiasmante. La squadra di mister Rossi arriva a questo appuntamento dopo aver battuto una settimana fa 6-2 il Centro Sportivo Teatino [LEGGI] e dovrà vedersela con i sanvitesi che, forse anche un po' a sorpresa, hanno fatto il colpaccio in casa del Delfino C5 che aveva chiuso la stagione al secondo posto.

Ma in una finale si parte tutti dallo stesso livello, conterà avere energie fisiche e mentali per salire un altro gradino verso la promozione in serie C1 che passerà dalla sfida con la vincente della finale del girone A. Bozzelli e compagni si sono allenati bene in settimana, hanno l'entusiasmo dalla loro parte e sanno di poter contare su un pubblico che durante la stagione non ha fatto mai mancare il loro apporto.

Ed è a tutti gli appassionati di calcio a 5 e, più in generale, a tutti gli sportivi vastesi, che la società del presidente Giacomucci rivolge un appello ad essere presenti oggi sugli spalti del PalaSalesiani, "magari arrivando anche qualche minuto prima del calcio d'inizio per accogliere le squadre con un tripudio di bandiere biancorosse". Dalla sua rinascita il movimento del calcio a 5 vastese vive in costante crescita e, oggi, squadra e società possono provare a conquistare qualcosa di importante.