Il Comune di San Salvo rende merito alla Bts Volley

“Un grande grazie a tutti, ai dirigenti e agli atleti che con fatica, impegno, costanza ma soprattutto passione, hanno raggiunto risultati importanti portando in alto il nome della nostra città”. Lo ha detto il sindaco Tiziana Magnacca accogliendo nell’aula consiliare l’associazione sportiva Bts Volley San Salvo al termine di una stagione esaltante, tanto da vincere in anticipo e con una sola sconfitta, il campionato interregionale di serie D maschile e l’accesso ai play off di prima divisione nel campionato provinciale femminile.

“La vostra dedizione – ha aggiunto il sindaco di San Salvo – vi ha permesso di raggiungere traguardi di tutto valore nella pallavolo, regalandoci emozioni forti, dimostrando che siete uomini e donne appassionati in ciò che fanno. Siete la dimostrazione vera che con l’impegno si può raggiungere qualsiasi risultato, nello sport, come nella vita”.

Il presidente della Bts Volley San Salvo, Michelino Natale, ha ringraziato l’amministrazione comunale e gli sportivi che hanno sostenuto l’associazione nel corso dell’intera stagione agonistica, che si appresta a vivere la sua fase finale. Un ringraziamento speciale al tecnico Gianmichele Fidelibus, agli allenatori delle formazioni giovanili Pascal Di Cesare ed Elvira Tenaglia.

Nel suo saluto l’assessore allo Sport Tonino Marcello ha invitato tutti gli atleti della Bts Volley San Salvo, dai più grandi ai più piccoli, ad avere sempre rispetto dell’avversario e delle strutture utilizzate praticando l’attività sportiva in modo sano e inclusivo. Marcello ha proposto di dar vita un riconoscimento ai ragazzi meritevoli nello sport, così come già istituito da qualche anno dal Comune di San Salvo per gli studenti che hanno conseguito i migliori risultati nello studio.