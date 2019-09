Cinghiale a spasso nel parcheggio del centro commerciale "Costa Verde" in pieno giorno

Un cinghiale nel parcheggio del centro commerciale "Costa Verde" di Montenero di Bisaccia. Nel video girato da alcuni clienti si può osservare il grosso esemplare aggirarsi, spaventato, tra le auto. L'ungulato passa davanti a un veicolo in transito fortunatamente senza andarvi a sbattere.

L'episodio si è verificato alcuni giorni fa in pieno giorno e nei minuti del suo passaggio pare non ci fossero clienti a piedi, ma i timori restano considerato che il centro commerciale è frequentato da famiglie con bambini al seguito.

Il video che sta circolando in rete è l'ennesima prova della presenza dei cinghiali in luoghi abitati e frequentati dall'uomo non solo di notte. Nella vicina zona industriale sansalvese questi animali erano già stati avvistati soprattutto neille vicinanza della Denso, dove cercano cibo nei rifiuti abbandonati nella vegetazione, ma mai se n'erano incontrati esemplari così vicini ad attività umane.