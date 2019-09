Cupello, riapre il "Cafè Madame": sabato l’inaugurazione

Era stata una sua promessa, ora è pronto a mantenerla. Sabato 14 aprile a Cupello riapre il Cafè Madame. Nicola Antenucci, il giovane che ha rilevato l'attività, ha completato i lavori e sabato è pronto ad accogliere clienti, amici e conoscenti in una cornice totalmente rinnovata.

Il bar-pasticceria-gelateria era finito al centro delle cronache per una scritta intimidatoria sul bancone, quella pagina ora è stata voltata e per il locale di via Marruccina è tempo di riaprire i battenti. Sabato prossimo si comincerà alle 18 con l'inaugurazione, dalle 22, poi si proseguirà con il dj set.

Sara e Nicola invitano tutti a partecipare all'occasione di festa della riapertura del Cafè Madame.