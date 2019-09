Gli alunni della "Spataro" alla scoperta dei "Tesori segreti di Vasto"

Il presidente dell’associazione Vigili del Fuoco in congedo, Antonio Ottaviano da anni impegnato nella valorizzazione dei monumenti storici della città di Vasto, in collaborazione con la preside prof.ssa Sandra Di Gregorio dell’Istituto Comprensivo n.1 di Vasto, proporrà nei mesi di aprile e maggio delle interessanti attività per conoscere e approfondire la storia locale.

Per tutte le classi della scuola primaria “G. Spataro” sarà possibile visitare la mostra fotografica Tesori segreti di Vasto, allestita nell’atrio della scuola, per far conoscere mediante delle foto, l’importante patrimonio storico culturale ancora nascosto nella nostra città, che non va considerato solo come un retaggio del passato, ma piuttosto come potenziale per il nostro futuro. Sono esposte le foto del Palazzo Genova Rulli, della chiesa di Santa Filomena, delle cisterne romane, della chiesa di Sant Teodoro, della palazzina Della Penna, della Torre del Moro, dei mosaici romani, del Palazzo Cardone, dell’Anfiteatro Romano. Nelle prossime settimane le classi quarte e quinte avranno la possibilità di realizzare delle uscite a piedi per visitare il centro storico di Vasto per conoscere i luoghi del passato, riconoscere alcuni elementi significativi della storia di Vasto, comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale , conoscere i principali beni artistici – culturali presenti nel proprio territorio e manifestare sensibilità ai problemi della tutela e della conservazione e rispetto per la loro salvaguardia.

La storia locale diventa così un’occasione importante per potenziare il senso di identità sociale dei bambini e la loro appartenenza ad uno stesso territorio, valorizzare i beni culturali locali per rendere significativo il legame tra il presente e il passato e contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini.

Scuola Primaria "G.Spataro"

Comprensivo n.1 - Vasto