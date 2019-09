Domenica in piazza Rossetti la "Festa del papà e della famiglia"

Si terrà domenica 15 aprile, dalle 14:30 alle 20:30, in Piazza Rossetti a Vasto, la Festa del papà e della famiglia.

Anche la seconda edizione, dopo l'esordio del 2017, è organizzata dall’associazione nazionale di volontariato per la tutela dei diritti dell’infanzia e della famiglia Papi Gump, con il patrocinio del Comune di Vasto.

Musica, giochi, spettacoli, intrattenimento e mercatini in festa per i più piccoli e per gli adulti, nella cornice del centro storico della città.

“Abbiamo inteso rinnovare questa tradizione iniziata lo scorso anno, che rappresenta un’occasione per le famiglie della città, di stare insieme e di riassaporare il gusto di uscire e giocare con i propri figli”, dice Antonio Borromeo, presidente dell’associazione Papi Gump. “La famiglia riveste un ruolo educativo fondamentale nella società, ed è per questo che vogliamo esaltarne il ruolo, assieme anche ai nonni, che sono parte integrante di molti nuclei, sostenendo le famiglie stesse”.

"La manifestazione, gratuita per i partecipanti, è aperta a tutti", si legge in una nota dell'organizzazione. "Si ringrazia la Croce Rossa che svolgerà facepainting, dimostrazione informativa disostruzione pediatrica, misurazione pressione arteriosa; la Tribù dei Sorrisi Onlus; la Confesercenti presente con il mercatino in festa; Giocolandia di Vasto per la partecipazione dei Pj Masks Super Pigiamini; Gonfiabili Group di Alberto Bernardi; Publipak agency; Era Ora braceria; Sapi s.r.l.; Prili Ivano; La Cunicella amministrazioni condominiali; Conad Superstore".