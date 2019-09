Progetto Sud Festival: rese note le date della quinta edizione

Si terrà il 24, 25 e 26 agosto prossimi la quinta edizione di Progetto Sud Festival, evento rivelazione del Centro Sud Italia organizzato dall’Associazione Culturale “Progetto Sud” con il Comune di San Salvo ed Eventi e Servizi. San Salvo Marina sarà anche quest’anno la protagonista dell’evento gratuito che, in soli quattro anni, si è ritagliato un posto di primo piano tra le manifestazioni musicali di calibro nazionale.

Non mancherà anche quest’anno lo Street Food d’aMare che accompagnerà la musica delle tre serate e che sarà organizzato in collaborazione con Circus Eventi, uno dei maggiori organizzatori di iniziative di cibo da strada in Italia. Tanti gli artisti che hanno calcato il palco di “Progetto Sud” nelle scorse edizioni: Clementino, Roy Paci, Modena City Ramblers, 99 Posse, Bandabardò, Apres la Classe, Santino Cadamone e tanti altri ancora.

E altrettanto interessanti e di richiamo saranno gli ospiti di quest’anno che saranno resi noti a breve durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento che si terrà come di consueto a San Salvo.

“Si preannuncia un grande programma – dichiarano gli organizzatori dell’iniziativa musicale e gastronomica fortemente apprezzata da pubblico e stampa - nell’attesa della presentazione ufficiale, vi invitiamo a seguire tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Progetto Sud Festival”.