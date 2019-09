La Podistica Vasto presente alla Maratona di Milano

Nel weekend appena passato Podistica Vasto presente all'edizione numero 18 della Milano Marathon e alla Cross Mare nella più vicina Francavilla a Mare. Sui mitici 42,195 km del capoluogo lombardo hanno fatto il loro debutto ben due atleti vastesi: Marco Orfini e Mario Catalano. Completano la pattuglia biancorossa due habitué su questa distanza: Fabio Zara e Antonio Anniballe che ha gareggiato praticamente in casa vivendo proprio in loco. Gara un tantino sofferta per le temperature primaverili che in parte hanno influito sulla resa complessiva della gara. Quello che tuttavia conta è averla terminata con l'immancabile medaglia di finisher al collo e per i nostri è stata proprio una missione compiuta, sopratutto per i debuttanti Orfini e Catalano che non dimenticheranno le tante emozioni della loro "prima regina".

Caldo presente anche sulla spiaggia di Francavilla al Mare dove si é svolta la Cross Mare, originale gara di poco piú di 6 km, tutta corsa sulla battigia. A rendere onore alla società vastese i piazzamenti di categoria di Nicolino Dario e Davide Criti con Sandro Palombo che completa la pattuglia vastese,anche lui con un buon risultato. Intanto l'attesa per la 4ª edizione del Trail dei Trabocchi si riduce ancora. Mancano soltanto 3 settimane e ci si può iscrivere al seguente link: http://bit.ly/2FlRm8B