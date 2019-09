Audax Palmoli: goleada prima della partita che vale una stagione

Una goleada per prepararsi al meglio per la partita che vale una stagione intera. L'Audax Palmoli straripa contro le Nerostellate ferme ancora a 0 punti in classifica. 13 a 0 il risultato finale: cinque reti le segna capitan Angelica Di Ninni, 3 Morena Bolognese, 2 Cristina Calvano, 1 Delia Di Francesco e 1 Aurora Savelli. Il Real Bellante risponde da Trivento con 6 reti ai danni della Stella Nascente.

Domenica prossima è in programma la sfida che vale tutta la stagione. Le palmolesi di mister Buda andranno in terra teramana: conti alla mano, tra recuperi e partite col Chieti non valevoli per la classifica, il vantaggio sulle biancorosse è di un solo punto. L'Audax avrà due risultati utili a disposizione, la vittoria e il pareggio: in caso di parità di punti al termine del campionato varrà la vittoria nel turno d'andata.

Il ricordo della recente sconfitta in finale di Coppa (la seconda consecutiva) è ancora vivo [LEGGI]: le palmolesi devono riscattarsi e salvare la stagione. Una vittoria – in un torneo così squilibrato tra prime della classe e inseguitrici – significherebbe mettere una grossa ipoteca sulla conquista del campionato.

LA 6ª GIORNATA DI RITORNO

Giulianova - Aeternum 2-3

Chieti - Aquilana 9-0

Lions Villa - Intrepida Ortona 0-2

Audax Palmoli - Nerostellati 13-0

Stella Nascentetrivento - Real Bellante 0-6

Riposa Ripalimosani

LA CLASSIFICA

Audax Palmoli 40

Real Bellante 36

Intrepida Ortona 25

Ripalimosani 24

Aeternum 24

Giulianova 17

Stella Nascentetrivento 16

Aquilana 13

Lions Villa 3

Nerostellati 0

Chieti 0

LA PROSSIMA GIORNATA

Real Bellante - Audax Palmoli

Nerostellati - Chieti

Intrepida Ortona - Giulianova

Aquilana - Lions Villa

Stella Nascentetrivento - Ripalimosani

Riposa Aeternum