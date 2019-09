"Vasto città etica": la città prototipo di un progetto per fare rete

Oggi, su iniziativa del consigliere regionale Mario Olivieri, si è tenuto il primo convegno su “Vasto città ad energia etica”. Il progetto prevede Vasto come città prototipo in cui si faccia rete mettendo al centro l’etica intesa come “fare casa, vivere insieme e non come estranei ovvero dare un senso alla nostra narrativa civile”. Queste le parole sintetiche del dott. Alberto Peretti (professore di Counseling Filosofico Lavorativo e Filosofia del Lavoro presso la Scuola Superiore di Counseling Filosofico di Torino-Vicenza).

Sono stati presenti attivamente all’incontro il vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli che, complimentandosi per la saggia e concreta iniziativa, ha assicurato piena disponibilità ai fini organizzativi e realizzativi del progetto, il parroco della Chiesa dei Salesiani don Massimiliano accompagnato da don Luigi, i dirigenti scolastici di tutti i plessi del Vastese, membri di tutta l’assise civica del Comune di Vasto, molte associazione del mondo del lavoro, dell’industria, dell’artigianato, del volontariato, del turismo e dello sport come ad esempio ANFASS, Confindustria CH-PE, Proloco, EAMO, PGS Vigor Don Bosco, ecc.

Il prossimo appuntamento tra circa un mese per definire ruoli e cronoprogramma.

