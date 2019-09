Un libro per sostenere la ricerca sulla leucemia: ecco ’Ali per sognare’ di Stefania Piscicelli

Ali per sognare è il libro scritto da Stefania Piscicelli, illustrato da Stefania D'Orazio e con la grafica di Giordano Marcianelli, il cui ricavato verrà devoluto all'Ail di Pescara. "Ho scelto questa associazione perchè un mio cugino, 25 anni fa, è morto a causa della leucemia e quindi desideravo tanto aiutare chi si occupa di ricerca", ha spiegato l'autrice vastese.

Sabato mattina, in una Multisala del Corso piena di tanti bambini, il libro è stato presentato ufficialmente al pubblico. Particolarmente attenti i piccoli spettatori e nei pensieri di tanti adulti il pensiero al gesto del bimbo di soli 5 anni che ha donato i suoi risparmi per la ricerca all'oncologo che sta curando la madre [LEGGI], segno che dai più piccoli spesso arriva la generosità più sincera.

Con Stefania Piscicelli c'erano sul palco l'insegnante Alessandra Travaglini, l'ematologa Magda D'Ercole, Pasquale Colamartino, nel comitato direttivo del Centro nazionale donazione sangue, e Filippo Giancola, che ha letto alcuni brani del libro. Non hanno fatto mancare il loro sostegno l'Avis di Vasto, presente con il suo stand e il delegato dell'Ail di Pescara, che ha ringraziato Stefania Piscicelli e tutti coloro che, con il loro contributo, aiuteranno la ricerca sulla leucemia.

"È una storia per tutti i sognatori - spiega Stefania Piscicelli - perchè non si è mai troppo giovani o troppo vecchi per sognare". Il libro è in vendita in tutte le librerie della città, in attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa e attraverso una rete di volontari che sostiene la causa.