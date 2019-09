Tripudio Casalanguida: i biancazzurri vincono in anticipo il campionato e volano in Seconda

Scoppia la festa a Furci dove il Casalanguida battendo la formazione locale vince il campionato di Terza categoria con ben cinque giornate di anticipo. La formazione di mister Zocaro conquista i tre punti decisivi nei minuti di recupero proprio con i bomber Giuseppe Di Marco che sale in vetta alla classifica marcatori con 16 reti.

I padroni di casa, terza forza del campionato, hanno dato filo da torcere alla capolista che si è trovata sotto 2 a 1 (alla rete di Donato Di Croce avevano replicato Boiro Ibrahima ed Ermindo Argentieri). L'aggancio è stato firmato da Andrea Novello prima del definitivo sorpasso di Di Marco.

Decisiva per la vittoria in anticipo del campionato è stata sconfitta del Vasto United caduto ieri sul campo di un Montalfano in grande spolvero.

Il Casalanguida approda così in Seconda categoria dove mancava dalla stagione 2012/2013; è la terza esperienza in questo campionato. La società biancazzurra ha messo in campo una squadra che sin dalle prime battute ha fatto capire che sarebbe stata la protagonista indiscussa del campionato. Il bomber di casa, Di Marco, un lusso per la Terza, è solo uno dei numerosi tasselli di questa vittoria che porta la firma al timone di mister Marco Zocaro.

Grande la soddisfazione di allenatore e dirigenza per un traguardo atteso da tempo. Si tratta del primo verdetto della stagione calcistica 2017/2018.

LE ALTRE PARTITE - Come anticipato, a dare la certezza matematica della vittoria del campionato ha contribuito l'impresa del Montalfano nella partita di ieri contro la seconda forza del campionato, il Vasto United. I gialloverdi, partiti in sordina in questa stagione, si ritrovano così al quarto posto solitario. Contro i biancorossi di mister De Ninis ci pensano i due bomber di casa: Rocco Colombaro segna una doppietta, Paolo Griguoli completa il tabellino. La rete vastese porta la firma di Basso Colonna.

Dietro si accende la mischia per un posto nei play off. Il Torrebruna oggi ha lanciato un chiaro messaggio nella partita contro il Real Cupello che pure spera nell'approdo nelle zone che contano. 7 a 0 il finale dall'Alto Vastese. Gennaro Farina è scatenato e ne segna 3, Dario Lella 2 e Alessio Pelliccia e Davide Pasciullo uno a testa. I granata agganciano così i cugini della New Robur a quota 23.

L'Atletico Vasto ritrova la vittoria nella partita esterna contro il Real San Giacomo. I biancorossi si impongono per 3 a 1 con le reti di Gianmatteo Santini, Yaya Bayo e Bamba Kane; per i locali il gol è stato messo a segno da David D'Ascenzo su calcio di rigore.

Il Pollutri trova, infine, il secondo punto del suo campionato nella partita interna contro il Carpineto Guilmi. Finisce 2 a 2 con la doppietta per gli ospiti di Saverio D'Addario su calcio di punizione e calcio di rigore. Per i padroni di casa vanno a segno Luca D'Adamo e Andrea Pachioli. Lo stesso D'Addario sbaglia un altro rigore sul momentaneo 2 a 1.

LA 6ª GIORNATA DI RITORNO

Real San Giacomo - Atletico Vasto 1-3

Pollutri - Carpineto Guilmi 2-2

Furci - Casalanguida 2-3

Torrebruna - Real Cupello 7-0

Montalfano - Vasto United 3-1 (ieri)

Riposa New Robur

LA CLASSIFICA

Casalanguida 43



Vasto United 29

Furci 27

Montalfano 26

New Robur 23



Torrebruna 23

Real Cupello 21

Real San Giacomo 17

Atletico Vasto 14

Carpineto Guilmi 13

Pollutri 2

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Vasto - Pollutri

Casalanguida - Carpineto Guilmi

Real Cupello - Furci

Torrebruna - Montalfano

Vasto United - New Robur

Riposa Real San Giacomo

